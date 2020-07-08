رئيسة بلدية أتلانتا الأميركية مصابة بـ «كوفيد-19»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت رئيسة بلدية مدينة أتلانتا الأميركية، كيشا لانس بوتومز، التي جرى تداول اسمها كمرشحة ديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها جو بايدن، أمس، أنها مصابة بفيروس كورونا.

وكتبت كيشا لانس، في تغريدة: «لقد وصل (كوفيد-19) إليَّ، لا أعاني أية أعراض».

وقالت، لشبكة «سي إن إن»، إنها قررت الخضوع لفحص الكشف عن «كورونا» مع زوجها، وإن نتيجتهما جاءت إيجابية.

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