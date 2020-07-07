وفاة وزير الإنتاج الحربي المصري الفريق محمد العصار

المصدر: القاهرة - متابعات

توفي وزير الدولة للإنتاج الحربي في الحكومة المصرية، الفريق محمد العصار، مساء أمس الاثنين، وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقدت مصرنا العزيزة رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

وقال المتحدث العسكري المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تنعى القوات المسلحة ابناً من أبنائها الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتتقدم لأسرته بخالص العزاء وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

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