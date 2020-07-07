إصابة وزيرين في باكستان بـ «كورونا»

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

أظهرت الفحوص إصابة اثنين من كبار وزراء باكستان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما أصبحت الدولة بؤرة للوباء في منطقة جنوب آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن وزير الصحة ظافر ميرزا أعلن ​​عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه قام بعزل نفسه في منزله لإصابته بأعراض خفيفة، وكان وزير الخارجية شاه محمود قريشي أكد أخيراً إصابته بالفيروس.

وتضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان منذ أن خففت الحكومة الإغلاق منتصف مايو الماضي، بعدما دامت القيود نحو شهرين. وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 231 ألف حالة، مع تسجيل 4762 وفاة.

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