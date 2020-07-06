خبراء: الفيروسات التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان تتزايد

المصدر: نيروبي - د ب أ

قالت مجموعة من الخبراء في تقرير نشر اليوم الاثنين إن العالم يشهد تزايداً في الأمراض التي تسببها الفيروسات التي انتقلت من حيوانات إلى البشر، ومن أمثلتها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت إدارة البيئة بالأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية إن حالات الإصابة بفيروس الإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وحمى غرب النيل والوادي المتصدع كانت أمثلة أخرى على الأمراض الحيوانية المنشأ، التي تظهر بسبب تدهور بيئتنا الطبيعية.

وقالت عالمة الأوبئة البيطرية بالمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية والمؤلفة الرئيسية للتقرير، ديليا راندولف: "بينما فوجئ كثيرون في العالم بفيروس كوفيد-19، لم يكن الفيروس مفاجئا لأولئك الذين يعملون في مجال أمراض الحيوان مثلنا.. لقد كان هذا وباء متوقعا للغاية".

وذكرت راندولف أنه منذ ثلاثينيات القرن الماضي فإن 75 بالمئة من الأمراض البشرية الناشئة تنبع من الحياة البرية.

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