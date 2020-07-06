حالة وفاة بكورونا كل 10 دقائق في إيران

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر مستشار الرئاسة الإيرانية، حسام الدين أشينا، من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكتب في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" مساء الأحد: "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بكورونا كل عشر دقائق. هذا وضع غير طبيعي"، وفق موقع "تابناك" الإيراني.

يذكر أن السلطات الصحية الإيرانية كانت أعلنت الأحد، للمرة الثانية خلال أسبوع، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، بواقع 163 حالة، وفق وسائل إعلام إيرانية.

ويتجاوز العدد الذي أعلن الأحد وهو 163 وفاة ما سجلته البلاد الاثنين الماضي، عندما بلغ إجمالي الوفيات التي سجلتها الوزارة 162 وفاة في يوم واحد.

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