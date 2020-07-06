تحل محل قناة السويس.. إيران تعلن عن ممر تجاري جديد

المصدر: متابعات – سمير سعيد

صرح المدير العام لمنظمة منطقة جابهار الحرة في إيران، عبد الرحيم كردي، ان الربط التجاري بين مومباي وهامبورغ وسان بطرسبرغ سيتم عبر أستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا (الهند) بدلاً من قناة السويس، مما سيقلص الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من روسيا بشكل ملحوظ، من 38 يوماً إلى 14 إلى 16 يوماً.

وأشار كردي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إلى أن إيران تعتبر محطة في وسط العالم بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز وأضاف، ان إيران، وخاصة من جانب ميناء جابهار، يمكنها أن تلعب دور ربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، حيث أن شواطئ مكران وجابهار أخذت اليوم تتحول الى طريق اقتصادي رئيسي بالعالم.

وأوضح المسؤول الإيراني أن ميناء الشهيد بهشتي، الذي افتتحه الرئيس حسن روحاني قبل عامين، يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة، كما تم تخصيص 300 مليون يورو لتفعيل السكك الحديدية في هذه المنطقة العام الماضي، مما أدى إلى دخول المشروع مرحلة جديدة.

وأكد إعداد البنية التحتية لاستقبال أي نوع من الاستثمار الأجنبي في جابهار، مضيفا أن الإمكانيات المتاحة حاليا عززت من رغبة الأجانب في التواجد في إيران.

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