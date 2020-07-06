رئيس غانا يخضع للعزل الذاتي

المصدر: أكرا - د.ب.أ

أعلنت وزارة الإعلام في غانا أن الرئيس نانا اكوفو أدو سوف يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوماً، بعد مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الوزارة قالت في بيان صدر في وقت متأخر، مساء أول من أمس، إن الفحوص التي تم إجراؤها أثبتت عدم إصابة الرئيس بفيروس كورونا. وتشير إحصاءات وزارة الصحة في غانا إلى تسجيل 20 ألفاً و85 حالة إصابة بالفيروس، بينها 14 ألفاً و870 حالة تعافٍ و122 حالة وفاة.

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