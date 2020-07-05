رئيس غانا يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بـ«كورونا»

المصدر: أكرا - د. ب. أ

أعلنت وزارة الاعلام في غانا أن الرئيس نانا اكوفو أدو سوف يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما بعد مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الوزارة قالت في بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت أن فترة العزل الذاتي سوف تبدأ من الرابع من يوليو الجاري.

وأضافت الوزارة أن الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس بفيروس كورونا.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة في غانا إلى تسجيل 20085 حالة إصابة بالفيروس، بينها 14870 حالة تعافي و 122 حالة وفاة.

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