السعودية: 56 وفاة و4128 إصابة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1858 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني أمس، إلى تسجيل 4128 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 205 آلاف و929 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 203 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 1177 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت الكويت، أمس، تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي رام الله، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 16.

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