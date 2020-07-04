السعودية.. القبض على 3 وافدين عرب بحوزتهم 5 ملايين دولار مزيفة

المصدر: "نقلا عن صحيفة عكاظ"

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على (ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر) ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وعثر بمقر إقامتهم في حي الصفاء بالرياض على عملات نقدية مزيفة بما يقارب (148.000) ريال سعودي، و (5.000.000) دولار أمريكي، ومجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.

جاء ذلك بعد المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وفق تصريح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري

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