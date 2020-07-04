إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة العشرات بحالات اختناق اليوم السبت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية زبوبا، غرب جنين، بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية، وتلقوا العلاج ميدانيا.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت فتى فلسطيني وأخضعته للاستجواب لعدة ساعات.

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