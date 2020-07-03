روسيا: وضع جائحة كورونا سيستمر 8 أشهر أخرى

المصدر: موسكو - د. ب. أ

حذر وزير الصحة الروسي ميكائيل موراشكو اليوم الجمعة من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في روسيا سوف يستمر ثمانية أشهر أخرى، على الأقل.

وقال موراشكو في تصريحات أوردتها وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء: «أرى أنه من المستبعد العودة إلى الحياة الطبيعية مثل الحفلات والرحلات الجوية والعمل بشكل سليم والعطلات بشكل سليم، قبل فبراير».

وسجلت روسيا أكثر من 667 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي ثالث أكثر دول العالم من حيث عدد الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفرضت إجراءات الإغلاق في معظم الأقاليم الروسية لمدة شهرين في إطار جهود السيطرة على الجائحة، وتم تخفيف هذا القيود في الأسابيع الأخيرة في ظل تراجع معدل الإصابات.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفيروس أودى بحياة زهاء 10 آلاف شخص، بينهم 500 من العاملين في الحقل الطبي.

وقال موراشكو إنه يتعين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة من أجل عدم نقل العدوى إلى الآخرين.

وأوضح أن «العدوى تنتقل بواسطة الرذاذ في الهواء، وبالتالي فإن أقنعة الوجه تمثل حاجز واق»، ونصح بتغيير أقنعة الوجه كل ساعتين من الاستخدام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news