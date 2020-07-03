هافانا ترفع الحجر الصحي مع تعافي كوبا من «الجائحة»

المصدر: هافانا - د.ب.أ

ذكرت الحكومة الكوبية أن تدابير الحجر الصحي في العاصمة هافانا ستُرفع، وستنتقل المناطق المتبقية في البلاد إلى المرحلة الثانية من إعادة الفتح مع تراجع تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مانويل ماريرو، في تصريحات متلفزة، إن المرحلة الأولى من إعادة الافتتاح ستشهد استئناف النقل العام والخدمات والتجارة تدريجياً.

وسيتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه الواقية (الكمامات)، ومراعاة التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وفي المرحلة الثانية، سيكون ارتداء الكمامات مطلوباً في أي تجمع كبير بمكان صغير، ولن يسمح للأشخاص الذين يعانون أمراضاً تنفسية بالذهاب للعمل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news