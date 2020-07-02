الشرطة البريطانية تشن «أكبر عملية لإنفاذ القانون» وتعتقل المئات

المصدر: لندن - د. ب. أ

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مئات من المشتبه بانتمائهم لجماعات الجريمة المنظمة، بعدما تسلل خبراء دوليون إلى شبكة رسائل مشفرة، حسبما ذكرت وكالة الجرائم الوطنية البريطانية «إن سي أيه» اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن الشرطة شنت «أكبر عملية لإنفاذ القانون في بريطانيا»، حيث ألقت القبض على 746 شخصا، وصادرت 54 مليون جنيه استرليني، و77 قطعة سلاح ناري، وأكثر من طنين من المخدرات.

كانت الشرطة في فرنسا وهولندا تمكنت من التسلل إلى منصة «إنكرو تشات» للاتصالات المشفرة قبل شهرين، وقامت بتبادل البيانات عبر وكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول»، ما سمح للشرطة البريطانية بتحقيق «اختراق كبير في مكافحة الجرائم المنظمة والخطيرة».

وقالت الوكالة إن منصة «إنكرو تشات»، التي قدمت رسائل فورية آمنة للهاتف المحمول، لديها نحو 60 ألف مستخدم في أنحاء العالم، بينهم حوالي 10 آلاف شخص في بريطانيا.

وقالت: «الاستخدام الوحيد كان من أجل التنسيق والتخطيط لتوزيع سلع غير مشروعة والقيام بعمليات غسل أموال والتآمر لقتل مجرمين متنافسين».

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