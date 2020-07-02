الكويت.. انتحار مسلح "أم الهيمان" بإطلاق النار على رأسه

المصدر: متابعات – سمير سعيد

رغم محاولات رجال وزارة الداخلية الكويتية لأكثر من 6 ساعات الحفاظ على حياة المواطن المسلح الذي أطلق النار على أحد منازل منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان)، أول من أمس، ثم على سيارة أحد قياديي الوزارة أمس إلا أنه فارق الحياة بعد أن أطلق النار على نفسه داخل منزل هرب إليه وتحصن فيه.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن الشرطة الكويتية أن مسلح "أم الهيمان" عسكري سابق، وعندما شعر أنه محاصر ويخوض معركة خاسرة سلفا، أقدم على إطلاق النار على نفسه وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت في بيان لها الليلة الماضية ان "القوات الأمنية تتعامل مع أحد الاشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة اعيره نارية واصيبت مركبة احدى القيادات الأمنية وإحدى المنازل المجاورة، وتمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع، وجارٍ التعامل مع الشخص لحين يتم القبض عليه علما بان الشخص يحمل سلاح ناري وسنوافيكم بآخر المستجدات".

وحضر إلى المنطقة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقيادات والوزراء للإشراف على العملية وأعطي المسلح المتحصن عدة إنذارات بالخروج لكنه لم يظهر أي تعاون حتى بعد إطلاق القنابل الدخانية إلى أن قام بإنهاء حياته بنفسه.

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