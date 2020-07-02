حصيلة قياسية لإصابات كورونا في الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 48 ألف حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد الأربعاء، فيما تعد أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لإحصاء جديد من رويترز.

وجاء الإعلان عن هذه الحصيلة مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة خلال الأسبوع الماضي في عدة ولايات، مسجلة أرقاما قياسية جديدة عدة مرات.

من جهتها، سجلت جامعة جونز هوبكنز الأربعاء سُجّلت نحو 52,898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو 2.7 مليون، وفقا لوكالة فرانس برس.

وسجّلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128,028.

ويُعتبر عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى منذ ظهور الوباء. كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن (تكساس) وفينيكس (أريزونا).

والأربعاء، سجّلت تكساس رقماً قياسيّاً يوميّاً للإصابات، إذ أحصت 8,076 إصابة جديدة بكوفيد-19، أي ما يقرب من ألف إصابة أكثر من اليوم السابق.

وفي ضوء هذه الزيادة في أعداد الإصابات، اضطرت بعض الولايات إلى التمهل في عملية الخروج من الحجر.

وحتى الآن أصيب بالمرض نحو 10.6 ملايين شخص على مستوى العالم، بينما قضى أكثر من نصف مليون منذ بدء تفشيه في ديسمبر الماضي.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا، إذ سجلت حتى الآن أكثر من 126 ألف وفاة، ونحو 2.5 مليون إصابة.

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