«كورونا» يُفسد الحملة الانتخابية لرئيس وزراء كرواتيا

المصدر: بلغراد - د.ب.أ

أسرع رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، حتى يتمكن حزب «الاتحاد الديمقراطي الكرواتي» الذي يتزعمه، من الاستفادة من الأداء المتميز لسلطاته أثناء فترة تفشي وباء كورونا، وقبل حدوث التداعيات الاقتصادية المتوقعة. إلا أن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، حيث أفسد الفيروس الحملة الانتخابية، بعد أن عاد بقوة خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل حالات إصابة جديدة بأرقام ثنائية عالية، وظهور العديد من النقاط الساخنة.

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