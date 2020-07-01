مصر تعيد فتح المطارات ومقاصد سياحية هامة بعد إغلاق بسبب كورونا

المصدر: الإمارات اليوم - رويترز

استأنفت مصر الرحلات الجوية الدولية اليوم الأربعاء وأعادت فتح مقاصد سياحية هامة، بما في ذلك أهرامات الجيزة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.



وكانت البلاد قد أغلقت مطاراتها أمام الرحلات الدولية المنتظمة ومواقع أثرية شهيرة في منتصف مارس آذار في ظل سعي الحكومة للحد من انتشار الفيروس.



وتسبب ذلك في توقف شبه تام لقطاع السياحة الذي تقول الحكومة إنه يشكل خمسة بالمئة من الناتج الاقتصادي، لكن محللين يقولون إنه ربما يشكل 15 بالمئة إذا اضيفت الوظائف والاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع.



وقال شهود من رويترز إن عدد الزوار عند أهرامات الجيزة كان ضئيلا في اليوم، مضيفين أنهم لم يرصدوا سوى عدد قليل من الأشخاص في الموقع الذي عادة ما يكون مزدحما.



وقال أحد السياح "إنه مكان جميل، هذا هو المكان الذي نرى فيه رمز مصر ولهذا أتينا إلى هنا".



ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الطيران إن 16 رحلة جوية أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم. وفي الصباح، كانت صالتا الوصول خاويتين، لكن شاشة أظهرت أن من المتوقع وصول أربع رحلات مقررة من تولوز والكويت وتونس وعمان.



وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني إن رحلتين وصلتا صباح اليوم إلى مطارين في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر تحملان سائحين من أوكرانيا.

وسُمح بإعادة فتح المحافظتين الواقعتين على ساحل البحر الأحمر إلى جانب مرسى مطروح على البحر المتوسط، إذ أن أعداد الإصابات هناك هي الأدنى حتى الآن.



وسجلت وزارة الصحة 68 ألفا و311 حالة إصابة بفيروس كورونا وألفين و953 وفاة.

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