كوريا الجنوبية تطرح عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

المصدر: سيؤول - د ب أ

بدأت كوريا الجنوبية في طرح عقار "ريمديسيفير" التجريبي المضاد للفيروسات لعلاج المرضى المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن طرح العقار بدأ اليوم الأربعاء، استنادا إلى اتفاق مع الفرع الكوري لشركة "جيليد ساينسز" للأدوية.

وسيكون للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض الالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى علاج بالأكسجين الأولوية في الحصول على العقار.

وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية قد وافقت الشهر الماضي على استخدام "ريمديسيفير" كعلاج طارئ لمرضى كوفيد-19. ولم يتم الكشف عن الكمية المحددة للواردات ولا سعر الدواء.

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