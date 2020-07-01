إطلاق سراح زوج حلا صدام حسين من السجن

المصدر: بغداد - د ب أ

أفادت مصادر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن السلطات العراقية أطلقت سراح زوج ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته وقضائه نحو 17 عاما في السجن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "تم اطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبدالله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر زوج حلا صدام حسين من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته".

وكانت السلطات العراقية قد أطلقت أمس سراح العميد الركن برزان عبدالغفور قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته.

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