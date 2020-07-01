غرق قارب يقل 60 مهاجراً في تركيا

المصدر: اسطنبول - رويترز

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الأربعاء إن زورقا غرق في بحيرة "وان" بشرق تركيا يعتقد أنه كان يحمل 60 مهاجراً، مضيفا أنه تم انتشال ست جثث حتى الآن.

وأضاف صويلو للصحافيين في إقليم وان، أن السلطات اعتقلت 11 شخصا فيما يتعلق بالحادثة، موضحا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. وذكر مكتب حاكم وان أن الاعتقالات جرت في وقت متأخر يوم السبت.

وتقع بحيرة وان قرب الحدود مع إيران، حيث يعبر المهاجرون القادمين من إيران وأفغانستان ودول أخرى باستمرار إلى تركيا متجهين غربا نحو أوروبا.

ولقى سبعة أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ 64 عندما غرق قارب يحمل مهاجرين من باكستان وبنجلادش وأفغانستان في البحيرة في ديسمبر الماضي.

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