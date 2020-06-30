الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه
أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، السماح لرعايا 14 دولة بالدخول إلى أراضيه ابتداءً من 1 يوليو، من بينها أستراليا وكندا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية.
وقال الاتحاد في بيان: اقترحت إضافة الصين بمجرد أن تقدم الحكومة الصينية توافقًا متبادلًا حول تنقل المسافرين من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: الضوابط الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي قد رفعت؛ مما يعني أنه يمكن السفر بحرية بين جميع البلدان بمجرد دخولها.
وأشار البيان إلى أن القائمة الآمنة في: الجزائر وجورجيا والجبل الأسود ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وتايلاند وتونس وأوروغواي.
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