الاتحاد الأوروبي يعلن السماح لرعايا 14 دولة بدخول أراضيه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، السماح لرعايا 14 دولة بالدخول إلى أراضيه ابتداءً من 1 يوليو، من بينها أستراليا وكندا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية.

وقال الاتحاد في بيان: اقترحت إضافة الصين بمجرد أن تقدم الحكومة الصينية توافقًا متبادلًا حول تنقل المسافرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: الضوابط الحدودية داخل الاتحاد الأوروبي قد رفعت؛ مما يعني أنه يمكن السفر بحرية بين جميع البلدان بمجرد دخولها.



وأشار البيان إلى أن القائمة الآمنة في: الجزائر وجورجيا والجبل الأسود ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وتايلاند وتونس وأوروغواي.

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