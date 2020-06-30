سورية محور محادثات بين روسيا وتركيا وإيران الأربعاء

المصدر: موسكو - أ. ف. ب

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النزاع في سورية الأربعاء مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني، بحسب الكرملين.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحافيين عقد المؤتمر عن بعد عبر الفيديو، مشيراً إلى أن المسؤولين الثلاثة سيلقون «ثلاثة خطابات» قبل درس ملف سورية بشكل مغلق «قرابة الساعة 14,00» (11,00 ت غ).

وتندرج المباحثات في إطار مسار أستانة للسلام الذي يضم منذ يناير 2017 ممثلين عن دمشق ووفدا من المعارضة.

وتشرف على مسار أستانة كل من روسيا وإيران المتحالفتين مع الحكومة السورية، وتركيا الداعمة لمقاتلي المعارضة.

وهي المباحثات الأولى بين الرؤساء الثلاثة منذ سبتمبر 2019.

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