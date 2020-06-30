السيسي: «30 يونيو» رسخت مبادئ الوطنية والحفاظ على هوية مصر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن التاريخ سيتوقف كثيرًا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف.

وكتب السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء: «سيتوقف التاريخ كثيرا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف».

وأضاف: «في العيد السابع لثورتنا المجيدة، أؤكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار».

وتابع: «حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير».



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