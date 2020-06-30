منظمات إغاثية تحذر من أزمة جوع في سورية

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

قبل بدء مؤتمر سورية في بروكسل، أمس، دقت منظمات إغاثية ناقوس الإنذار في ظل «أزمة جوع غير مسبوقة» تعانيها البلاد.

وقال منسق برنامج إغاثة جوعى العالم في سورية، هاليل كورت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً».

من جانبها، قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا): «عقب تسعة أعوام على الأزمة وتزايد عدد اللاجئين، ينزلق يومياً المزيد من الناس إلى الجوع والفقر». وقال كورت: «يضطر الأفراد إلى تقليص وجباتهم الغذائية أو التخلي عنها تماماً»، مضيفاً أن الكثير منهم يتغذون حالياً على الخبز فقط تقريباً. وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، لا يجد نحو 9.3 ملايين سوري حالياً طعاماً كافياً، بزيادة قدرها 1.4 مليون فرد في غضون ستة أشهر.

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