إيران تسجل رقماً قياسياً للوفيات اليومية بـ«كورونا»

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع إجمالي حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 10 آلاف و670 حالة، بعد تسجيل 162 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن هذا العدد من الوفيات هو الأكبر الذي يتم تسجيله بكورونا في يوم واحد في إيران.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 225 ألفاً، بعد تسجيل 2536 إصابة جديدة. ولفتت إلى أن 3037 من المصابين في وضع صحي حرج، وتجاوز عدد المتعافين 186 ألفاً.

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