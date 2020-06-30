فاوتشي: شعور عام ضد اللقاح في أميركا

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن هناك شعوراً عاماً مناهضاً للعلم وضد لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين بعض الأشخاص في الولايات المتحدة، وهي نسبة كبيرة من الناس بشكل مخيف نسبياً، وأضاف: «لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به عبر تثقيف الناس حول حقيقة اللقاحات».

وأكد خلال مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، أنه يميل إلى الاستقرار على لقاح لفيروس كورونا، نسبة فاعليته 70% إلى 75%، لكنه رأى أن هذه الحماية لن تكون مكتملة.

وفي الشهر الماضي، أظهر استطلاع للشبكة أن ثلث الأميركيين لن يحاولوا الحصول على لقاح حتى لو كان متاحاً على نطاق واسع ومنخفض الكلفة. وأكد فاوتشي أنه من الصعب إجراء تتبع لكل إصابات كورونا، موضحاً أن 20% إلى 40% من المصابين في النقاط الساخنة لا يعانون أية أعراض.

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