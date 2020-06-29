حاكم نيويورك يطالب ترامب بارتداء "كمامة" وإلزام الناس بها

المصدر: نيويورك - رويترز

أكد حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أنه يتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يلزم الناس بوضع كمامات في الأماكن العامة كما يجب عليه أن يكون قدوة ويضع هو نفسه كمامة.

وقال كومو في إفادة صحافية: "الولايات الأخرى بدأت للتو فعل ذلك الآن، الولايات التي كانت معترضة، الحكام الذين قالوا لا نحتاج لفعل ذلك فالكمامات غير فعالة، الآن يغيرون موقفهم تماما، فليكن لدى الرئيس نفس الشعور ويفعل ذلك في شكل أمر تنفيذي".

وانتقد كومو من جديد طريقة تعامل الحكومة الأميركية مع جائحة فيروس كورونا قائلا إن البيت الأبيض ظل في حالة إنكار في بداية تلك الأزمة الصحية العامة وإنه لم يفعل ما يكفي لمعالجة زيادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في العديد من الولايات الأميركية والتي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال كومو أن تركيز ترامب على إعادة فتح الاقتصاد كان مضللا وأدى إلى نتائج عكسية.

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