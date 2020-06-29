الجزائر تسجل رقماً قياسياً في حالات الشفاء من "كورونا"

المصدر: الجزائر - د ب أ

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الاثنين، 303 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة الأكبر منذ اكتشاف الوباء في البلاد نهاية فبراير الماضي.

وارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 9674.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بزيادة 3 حالات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 905.

كما تم رصد 298 إصابة جديدة بتراجع 7 إصابات عن اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات بالفيروس إلى 13 ألفا و571 حالة موزعة عبر كل مدن البلاد، بينما يتواجد 42 مريضا في العناية المركزة.

وأمس الأحد، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى غاية "الانتصار" على جائحة كورونا، موجها رئيس الوزراء بدراسة التدابير اللازمة مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا للبت فيما ينبغي فعله في الأيام القليلة القادمة لقطع سلسلة العدوى.

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