السعودية تسجل أكبر حصيلة وفيات بـ"كورونا" منذ 11 يوماً.. وعدد المتعافين يتجاوز الـ 127 ألفاً

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تكرارا للرقم القياسي السلبي الذي تم تسجيله في 18 يونيو، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1599 حالة، ولفتت إلى تسجيل 2363 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 127118.

وأشارت الوزارة، في مؤتمر صحافي اليوم، إلى تسجيل 3943 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 186436 حالة.

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