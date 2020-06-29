وفاة 7 مصابين بـ"كورونا" بحريق في غرفة عزلهم بمصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لقي 7 مرضى مصرعهم في حريق شب بقسم عزل مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد بأحد المستشفيات الخاصة في محافظة الإسكندرية الساحلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" فقد اندلع حريق هائل اليوم، في قسم مخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى خاص بشارع محمد نجيب بحي المنتزه شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع 7 مرضى "6 رجال وسيدة" نتيجة اختناقهم دون حروق".

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بجهاز تكييف بالمكان المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بحسب الصحيفة.

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحريق، وأصدر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، 7 قرارات عاجلة، لكشف أسباب الحادث وملابساته.

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