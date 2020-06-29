الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأحد، عن حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة.

وأوضح الديوان الملكي في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه توفى الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وبحسب بيان الديوان الملكي: "سيوارى جثمانه الثرى اليوم الاثنين في الرياض".

بيان من #الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز.https://t.co/GofnJlBiYl#واس pic.twitter.com/6RxbCqKCPJ — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 28, 2020

وأشار الديوان الملكي إلى أنه ستتم صلاة الجنازة على الأمير بندر بن سعد اليوم الاثنين 29 يونيو.

وتابع "ستتم صلاة الجنازة في مدينة الرياض".

وختم البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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