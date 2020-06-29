الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

أشار الديوان الملكي إلى أنه ستتم صلاة الجنازة على الأمير بندر بن سعد اليوم الاثنين. أرشيفية

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
التاريخ:

 

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأحد، عن حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة.

وأوضح الديوان الملكي في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه توفى الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وبحسب بيان الديوان الملكي: "سيوارى جثمانه الثرى اليوم الاثنين في الرياض".

 

وأشار الديوان الملكي إلى أنه ستتم صلاة الجنازة على الأمير بندر بن سعد اليوم الاثنين 29 يونيو.

وتابع "ستتم صلاة الجنازة في مدينة الرياض".

وختم البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

طباعة
:
أعلى