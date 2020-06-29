الأردن يكشف عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف العاصمة

المصدر: عمان - وكالات

أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية عملاً إرهابياً لأربعة متهمين، خططوا لاستهداف كنيسة ومحل تجاري في عمان بأسلحة رشاشة، نصرةً لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقبض عليهم مطلع العام الجاري.

وكشفت وسائل إعلام أردنية، أمس، أن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالتسلل عبر الحدود الأردنية، إلا أن التشديد الأمني على تلك الحدود حال دون ذلك، ما دفعهم إلى التفكير في تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية. ووفق المصادر الإعلامية، فإن العبوات الناسفة كانت خيار المتهمين لتنفيذ العمل الإرهابي، إلا أن الصعوبة التي وجدوها في تصنيع تلك العبوات الناسفة دفعتهم إلى التوجه للأسلحة الرشاشة للتنفيذ.

وطبقاً للمصادر، باشرت محكمة أمن الدولة النظر في القضية بعقد جلسة علنية للمتهمين، برئاسة العميد القاضي العسكري علي المبيضين.

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