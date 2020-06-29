ترامب لم يبلغ بوجود مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين في أفغانستان

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

نفى البيت الأبيض، أمس، أن يكون الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أُبلِغ بمعلومات استخبارية تفيد بأن روسيا قدمت مكافآت مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة «طالبان»، مقابل قتلهم جنوداً أميركيين وغربيين في أفغانستان.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت، نقلاً عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم، أن ترامب، وكذلك بريطانيا التي تم استهداف جنودها في هذا الإطار أيضاً، أُبلغا بهذه المعلومات.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن المصادر نفسها، أن ترامب أبلغ بالمعلومات الاستخبارية في مارس، لكنه لم يقرر بعد كيف سيرد على ذلك.

لكن المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، كايلي ماكيناني، أكدت أنه «لم يُبلّغ الرئيس أو نائبه، مايك بنس، بمعلومات استخبارية حول مكافآت روسية».

لكن خبراء الأمن القومي في واشنطن شككوا في هذا النفي.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن عملية «طالبان» كانت بقيادة إدارة الاستخبارات التابعة لهيئة أركان القوات المسلحة الروسية.

من جهتها، كتبت السفارة الروسية بواشنطن في تغريدة على «تويتر» أن «الاتهامات لا أساس لها ومصادرها مجهولة».

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