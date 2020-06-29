مودي: الهند لن تخجل من الرد على أي عدو يطمع في أرضها

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس، أن الهند لن تخجل من الرد بصورة ملائمة على أي عدو يطمع في أرضها، وذلك من دون ذكر اسم الصين بصورة صريحة.

وقال مودي في خطابه الإذاعي أمس: «هؤلاء الذين كانوا يريدون شراً بالأراضي الهندية في لاداخ تلقوا الرد المناسب، الهند تحترم روح الصداقة، كما أنها قادرة على الرد بصورة مناسبة لأي عدو، من دون خجل».

يذكر أن مواجهة وقعت بين الهند والصين على طول حدود الهيمالايا المتنازع عليها، شهدت اشتباكات مباشرة بين الجنود في منطقة لاداخ، هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر الجيش، القول إن جنود صينيين عديدين أيضاً قتلوا في الاشتباك الذي وقع بوادي جالوان في لاداخ.

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