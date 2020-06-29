موسكو: تجاوزنا الخطر.. وإصابات «كورونا» لم تزد

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن الاحتمال الذي كان يتخوّف منه البعض، حول إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» بعد رفع القيود، لم يحدث، مشيراً إلى أن العاصمة الروسية تجاوزت الخطر. وقال سوبيانين في مقابلة تلفزيونية: «كثيرون قالوا سيحدث شيء رهيب، ولم يحدث شيء، لقد تجاوزنا كل الذروات، وتجاوزنا المرحلة التي كانت في غاية الخطورة». وأكد أن موسكو لم تسجل، بعد رفع القيود، أية زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت موسكو انخفاضاً مطرداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلن مركز العمليات لمكافحة الفيروس، أول من أمس، تسجيل 750 إصابة جديدة فقط في أدنى حصيلة يومية في موسكو منذ 8 أبريل الماضي.

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