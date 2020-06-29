10 ملايين إصابة بفيروس «كورونا» حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم 10 ملايين شخص بينهم 2.5 مليون في الولايات المتحدة وحدها، وأظهرت بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي عدد حالات الوفاة اقترب من نصف مليون، فيما تجاوز عدد المتعافين خمسة ملايين.

ومازالت العدوى تنتقل بسرعة في العالم إذ تم تسجيل مليون إصابة جديدة في غضون ستة أيام فقط. وتم تسجيل 10 ملايين و3942 إصابة بينها 498 ألفاً و779 وفاة حول العالم وفق حصيلة أعدّتها «فرانس برس» استناداً لمصادر رسمية.

ولاتزال أوروبا القارّة الأكثر تأثّراً إذ سجّلت مليونين و637 ألفاً و546 إصابة بينها 195 ألفاً و975 وفاة، تليها الولايات المتحدة التي سجّلت مليونين و510 آلاف و323 إصابة بينها 125 ألفاً و539 وفاة.

وتراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار بوضع قائمة بـ«الدول الآمنة» التي يمكن للمسافرين القدوم إلى أوروبا منها، وهي لائحة كانت ستستثني الولايات المتحدة.

وسجلت البرازيل الدولة الأكثر تأثّراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة، 990 وفاة، أول من أمس، بينما سجّلت المكسيك ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية في العالم خلال اليوم نفسه، بلغت 719 وفاة.

وفي شمال القارة الأميركية، أقرّ حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بأن الولاية تشهد ما وصفه بـ«انفجار في عدد الإصابات الجديدة». وسجّلت الولاية خلال 24 ساعة، 9585 إصابة، في حصيلة يومية قياسية. وتراجع معدل أعمار المصابين إلى 33 عاماً مقارنة بـ65 قبل شهرين مع توافد الشباب الذين نفذ صبرهم من الالتزام بالعزل على مدى شهور إلى الشواطئ والحانات بلا كمامات ودون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي. وأعلنت ميامي أنها ستغلق شواطئها وحاناتها في عطلة الرابع من يوليو المقبل.

وسجّلت ولايات جورجيا ونيفادا وكارولاينا الجنوبية أعداداً قياسية من الإصابات، بينما أعلنت أريزونا عن عدد قياسي من الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات.

وفي طهران، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 10 آلاف و508 حالات، بعد تسجيل 144 حالة وفاة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري بأن إجمالي عدد الإصابات اقترب من 223 ألفاً، بعد تسجيل 2489 حالة إصابة جديدة. ولفتت إلى أن 2946 من المصابين في وضع صحي حرج، كما أعلنت أن عدد المتعافين تجاوز 183 ألفاً.

مليون إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها خلال 6 أيام.

إيران تسجل 144 وفاة و2489 إصابة في 24 ساعة.

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