1000 مشارك في مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

سجلت الدورة السابعة والعشرون من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم إقبالاً واسعاً، إذ تجاوز عدد المسجلين، خلال أسبوعين من إطلاقها، 1000 مشارك من المواطنين والمقيمين من مختلف إمارات الدولة، بما يعكس المكانة الراسخة للمسابقة في المشهد القرآني المحلي، وقدرتها على استقطاب مختلف فئات المجتمع وتحفيزها على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده، مستندةً في ذلك إلى الرعاية الكريمة والمتواصلة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رعاها الله، ودعم سموها المستمر لحفظة كتاب الله والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.

وتنظم المسابقة سنوياً جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ضمن جهودها الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة في البرامج القرآنية، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع بكتاب الله تعالى.

وأظهرت مؤشرات التسجيل تقارباً في نسب المشاركة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث 51.9%، مقابل 48.1% للذكور، في دلالة على اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية والإقبال المتنامي على فروع المسابقة.

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد درويش المهيري، أن الإقبال الواسع الذي تشهده الدورة السابعة والعشرون يعكس المكانة الراسخة التي حققتها المسابقة، ويجسد أثرها المتنامي في خدمة كتاب الله، واكتشاف أصحاب الأصوات الندية ورعايتها، وتعزيز ارتباط مختلف فئات المجتمع بالقرآن الكريم وقيمه السامية.

وتشهد الدورة الحالية تخصيص فروع لكبار المواطنين والمسلمين الجدد، بما يوسع نطاق المشاركة ويتيح الفرصة أمام شرائح جديدة لخوض تجربة تنافسية تتناسب مع مستوياتها وقدراتها، ويعكس حرص الجائزة على الوصول برسالتها القرآنية إلى جميع فئات المجتمع.

وأكد مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، إبراهيم جاسم المنصوري، أن تجاوز عدد المسجلين حاجز الألف خلال النصف الأول من فترة التسجيل يمثل مؤشراً إيجابياً على حجم التفاعل المجتمعي مع الدورة الجديدة، ويؤكد نجاح الجائزة في الوصول إلى جمهور أوسع من المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة.

وتعمل فرق الجائزة على استكمال الاستعدادات التنظيمية والفنية وفق معايير دقيقة، بما يضمن توفير تجربة تنافسية متكاملة تليق بمكانة المسابقة ورسالتها.