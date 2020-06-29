وزير الصحة الأردني: فيروس “كورونا” في المملكة “نشف ومات”

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، خلو المملكة من إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن الحالات التي تسجل في الأردن تعود لأشخاص عائدين من الخارج.

وقال جابر في حديثه لقناة “المملكة” إن الفيروس “نشف ومات” في الأردن في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في المملكة، مضيفاً “جميع الحالات التي سُجلت هي قادمة من الخارج”.

وأضاف أن حالات انتقال العدوى التي شهدتها البلاد في بداية الأزمة لم تعد موجودة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1121.



وتوزعت الإصابات العشر الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و6 من مصر)، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّان، وحالة من جنسيّة أخرى تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news