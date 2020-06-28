السعودية: 37 حالة وفاة و3927 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1511 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 3927 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 178 ألفاً و504 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 1657 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 122 ألفاً و128.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 344 حالة.

وتم تسجيل 688 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 44 ألفاً و391 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في السلطنة إلى 159 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 919 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 36 ألفاً و953 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفاً و854 حالة.

وقالت الوزارة إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أمس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 218 حالة.

وفي دمشق، أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى تسع حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» بلغت، حتى أمس، 256، تعافى منها 102.

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