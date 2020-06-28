إصابات «كورونا» في الهند تتجاوز نصف مليون

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت الحكومة الهندية، أمس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ500 ألف في البلاد التي سجلت رقماً قياسياً بلغ 18 ألفاً و500 إصابة في يوم واحد.

وقالت السلطات إن عدد الإصابات بلغ 509 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس إلى 15 ألفاً و685 بعد إضافة 385 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع، ويتوقعون أن يتجاوز عدد الإصابات المليون خلال يوليو.

وقال خبير الصحة العامة أنانت بان «يبدو أننا نتوجه إلى وضع سيستمر فيه ارتفاع معدل الإصابات، ما لم نتمكن من تعزيز آلية التباعد صارمة أو فرض إغلاق صارم».

وأضاف أن الوباء قد يشهد «ذروات عدة» في الهند «في الأشهر المقبلة لأن انتشار الفيروس يجري بدرجات متفاوتة في البلاد».

من جهة أخرى أوقفت حكومة ولاية اندرابراديش الهندية أمس، مسؤولين إداريين اثنين بالولاية الواقعة جنوب الهند عن العمل وسط غضب عارم في أنحاء الهند نجم عن انتشار صور أظهرت استخدام «حفّار» (بلدوزر) لنقل جثمان شخص كان مصاباً بمرض «كوفيد-19».

وأظهرت لقطات بثتها محطات التلفزيون المحلية الحفّار وهو يحمل جثمان رجل يبلغ من العمر 70 عاماً من مدينة بالاسا بالولاية.

ونقلت محطة تليفزيون «إن دي تي في» عن مكتب رئيس حكومة الولاية، جاجان ريدي، القول إن التعامل مع الجثمان كان «غير إنساني».

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