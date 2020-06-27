الاتحاد الإفريقي: تم حل 90 % من قضايا مفاوضات سد النهضة

المصدر: أديس أبابا - رويترز

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم السبت أنه تم حل أكثر من 90 في المئة من القضايا في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة العملاق على النيل.

وأمام الاتحاد الإفريقي أسبوعان للمساعدة في التوصل لاتفاق لإنهاء خلاف مستمر منذ عشر سنوات بشأن موارد المياه.

وقال البيان إن لجنة مؤلفة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب إفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الإفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة.

وستصدر اللجنة تقريرا بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع.

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