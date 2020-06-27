السودان.. الكشف عن مخططات تخريب وإغلاق كامل للخرطوم في ذكرى 30 يونيو

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

اتخذت السلطات المعنية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، إجراءات عدة من شأنها إغلاق المدينة بالكامل، في يومي 29 و30 يونيو الجاري، بالتزامن مع دعوات للتظاهر ومسيرة مليونية في ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.

وذكرت صحيفتي «الانتباهة» و«باج نيوز» أن لجنة أمن ولاية الخرطوم أصدرت قرارًا اليوم، قضى بإغلاق شامل دون استثناءات يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو الجاري على خلفية دعوات لمسيرة مليونية الثلاثاء القادم.

ووفقًا للقرار فقد تمّ التأمين على إغلاق المعابر للولاية دخولاً وخروجًا، قفل الأسواق والمحال التجارية والخدمية، وتجميد إصدار تصاريح مرور جديدة إلى حين إشعارٍ آخر.

وقال والي الخرطوم، رئيس لجنة تنسيق أمن الولاية، يوسف آدم الضي، إنّ الخطوة تجئ لتأمين احتفالات ذكرى الثلاثين من يونيو.

وأوضح أنّ حكومته توفّرت لديها معلوماتٍ عن مخطّطاتٍ تخريب للمتربصين والمندسين لجرّ الاحتفالات إلى هاوية التخريب وإحداث الفوضى.

وأضاف«الأجهزة الأمنية ستتصدى بقوةٍ وحسمٍ لأيّ مظاهرٍ تفلّت».

وكان تجمّع المهنيين السودانيين ـ قائد الحراك في السودان ـ قد أعلن عن مليونية في الثلاثين من يونيو لتصحيح مسار الحكومة الانتقالية.

وتأتي المليونية المرتقبة لاستكمال مهام الثورة، ودعم الفترة الانتقالية، والحكومة المدنية، وهيكلة المؤسسة العسكرية.

وأمنّت اللجنة بالخرطوم على الالتزام الكامل بالموجّهات والاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا بجانب تأمين موقف المواد التموينية ليومي 29 و30 يونيو، وتأمين موقف المواد البترولية.

وطبقًا للقرار سيصاحب وكلاء النيابة قوات التأمين لإتخاذ الإجراءات القانونية ميدانياً في مواجهة المتفلتين.

وناشدت اللجنة المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الامنية في الحفاظ على سلمية الاحتفالات وعدم التعدي على المقار الحكومية وممتلكات المواطنين والابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية.



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