إغلاق بيت لحم بسبب فيروس كورونا

المصدر: رام الله - أ ف ب

أعلن محافظ بيت لحم، السبت، إغلاقها لمدة 48 ساعة لمواجهة انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد في المدينة السياحية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المحافظ كامل حميد في بيان إن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية".

وأضاف: "سيتم نشر الحواجز الأمنية واستنفار لجان الطوارئ لضمان تنفيذ القرار تحت طائلة المسؤولية".

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها السلطة الفلسطينية إغلاق المدينة التي شهدت أول انتشار للفيروس في الأراضي الفلسطينية في الخامس من مارس الماضي، وذلك عقب نزول سياح يونانيين في أحد فنادقها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح السبت 33 إصابة اضافية بالفيروس في بيت لحم من 67 إصابة في باقي مدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن مجموع الإصابات التي سجلت في الضفة الغربية حتى الآن تجاوز ألفا بينها حالتا وفاة و11 حالة في العناية الفائقة، ضمنها حالات من مدينة بيت لحم.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في العشرين من يونيو الجاري إغلاق مدينتي الخليل لخمسة أيام، ونابلس لـ48 ساعة للسبب نفسه.

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