ارتفاع قياسي في عدد إصابات "كورونا" بالجزائر

المصدر: الجزائر - أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن الجزائر سجلت 240 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو عدد قياسي، بعد ثلاثة أسابيع على فرض إجراءات العزل الأولى.

وفي مؤتمره الصحافي اليومي، مساء أمس، أوضح جمال فورار الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، أن عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع بذلك إلى 12 ألفا و685. وهذه اللجنة تابعة لوزارة الصحة الجزائرية.

وهذا هو أكبر ارتفاع في عدد الإصابات في يوم واحد منذ الإعلان عن أول حالة في الجزائر في نهاية فبراير الماضي. ويعود الرقم القياسي السابق الذي بلغ 199، إلى 28 أبريل الماضي.

وتحدث فورار عن شفاء 9066 مصابا، موضحا أن 29 ألفا و832 شخصا في المجموع تلقوا علاجا بالهيدروكلوروكسين بينما ما زال 48 مريضا في العناية المركزة.

وأعيد فتح جزء من المتاجر في السابع من يونيو في البلاد في إطار برنامج حكومي للخروج من العزل "تدريجيا" وبمرونة.

وبدأت المرحلة الثانية من تخفيف العزل في 14 يونيو مع استئناف النقل في المدن بشكل محدود.

وفي مواجهة تزايد عدد الإصابات، قررت الحكومة الإبقاء على منع للتجول في 29 من ولايات البلاد حتى 29 يونيو. وفي المقابل رفعت الحجر بالكامل في 19 ولاية.

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