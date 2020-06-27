سورية تواجه أزمة جوع «غير مسبوقة»

المصدر: روما ■د.ب.أ

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن نحو نصف سكان سورية قد تأثروا بأزمة الجوع التي تواجهها البلاد، ووصف الوضع بأنه «غير مسبوق».

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن 9.3 ملايين سوري (من أصل تعداد سكاني يبلغ نحو 17 مليون نسمة)، صاروا يعانون انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 1.4 مليون، مقارنة بستة أشهر سابقة. وقال البرنامج: «يواجه السوريون أزمة جوع غير مسبوقة، حيث وصلت أسعار السلع الغذائية إلى مستويات غير مشهودة، حتى في ذروة الصراع المستمر منذ تسع سنوات».

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 200%، خلال أقل من عام.

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