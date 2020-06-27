انفجار قرب موقع عسكري بطهران

المصدر: طهران ■رويترز

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية‭‭‭ ‬‬‬‬للتلفزيون الحكومي، أمس، إن انفجاراً وقع في منشأة لتخزين الغاز بمنطقة تضم موقعاً عسكرياً حساساً، قرب العاصمة طهران، سببه تسرب من صهريج. وقال المتحدث، داود عبدي، إن الانفجار وقع في «المنطقة العامة» في بارشين، وليس في الموقع العسكري، الذي تعتقد أجهزة الأمن الغربية أن طهران أجرت تجارب تتعلق بتفجيرات قنابل نووية فيه، قبل أكثر من عقد. وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولتها منافذ إخبارية محلية، انفجاراً بضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

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