«كورونا» يغلق أبواب وزارة داخلية كولومبيا

المصدر: بوجوتا – د.ب.أ

أفادت وسائل إعلام كولومبية، أول من أمس، بإغلاق أبواب وزارة الداخلية بعد أن ثبتت إصابة وكيل الوزارة دانيال بالاسيوس بكوفيد-19.

وقال بالاسيوس عبر موقع «تويتر» إنه عزل نفسه بعد إصابته بالفيروس على ما يبدو خلال رحلة إلى بارانكيا شمال البلاد، التي سجلت عدداً كبيراً من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتردد أنه شارك في اجتماع هناك دون استخدام قناع للوجه.

والتقى بالاسيوس بعد ذلك ببعض الوزراء ورئيس الشرطة في بوجوتا، ما أثار القلق من أنه قد يكون نشر الفيروس.

وذكرت إذاعة «كاراكول» أن مسؤولي وزارة الداخلية سيعملون الآن من المنزل.

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