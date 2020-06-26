رئيس السنغال يخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مريض بـ«كورونا»

المصدر: دكار - رويترز

قال التلفزيون السنغالي، أمس، إن الرئيس ماكي سال يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف التلفزيون أن هذا الإجراء احترازي، إذ إن الاختبارات الأولية التي خضع لها سال للتأكد من إصابته جاءت سلبية.

وكانت وزارة الصحة السنغالية أعلنت تسجيل 95 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 987 فحصاً، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6129 إصابة. كما تعافى 26 مصاباً، ليصل إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 4072 شخصاً، فيما بلغت الوفيات 99 حالة.

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