الرئيس الألماني يحذر من أي سلوك مستهتر في ظل أزمة كورونا

المصدر: برلين ■د.ب.أ

حذر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير من السلوك المستهتر في ظل المخاطر القائمة بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال شتاينماير أمس، خلال فعالية في قصر «بيلفو» الرئاسي وسط العاصمة برلين: «وباء كورونا لم ينته حتى الآن.. التطور في البؤر الساخنة يُظهر أننا مازلنا نتحرك على جليد رقيق للغاية».

يشار إلى أنه لأول مرة منذ انتشار وباء كورونا قام الرئيس الألماني وزوجته إلكه بودنبندر بالدعوة إلى فعالية في سلسلة «منضدة قهوة»، والتي أقيمت في متنزه القصر لأسباب أمنية.

وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني، أمس، أن السلطات المحلية بالولايات الألمانية سجلت 630 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في غضون يوم واحد. وأوضح المعهد أن عدد الإصابات بالفيروس زاد بذلك في ألمانيا إلى 192079 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

وبحسب بيانات معهد «روبرت كوخ»، توفي 8927 شخصاً إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن في ألمانيا، ويزيد هذا العدد على ما تم تسجيله الأربعاء بإجمالي 13 شخصاً.

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